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حوادث

طائرة المصريين الثلاثة ضحايا انفجار بيروت تصل مطار القاهرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:13 ص
اهالى الضحايا
اهالى الضحايا
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نورهان خفاجي - عدسة: أحمد بيسو
وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، على متنها جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ لبنان، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن. 

ويشهد محيط قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، وصول أهالي وأسر الضحايا القادمين من محافظة الغربية، لاستقبال جثامين ذويهم ضحايا الانفجار. 

ووصلت جثامين الضحايا الثلاثة في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ، علي متن طائرة مصر للطيران رقم 714‪ القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت. 

وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.
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