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فن

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاروق فلوكس

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:27 ص
أشرف زكي - فاروق
أشرف زكي - فاروق فلوكس
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سعيد فراج
كشف الفنان الدكتور أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية)، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنان القدير فاروق فلوكس، بعد دخوله أحد المستشفيات في القاهرة أمس الجمعة. 

وقال أشرف زكي، إن الفنان فاروق فلوكس، حالته الصحية مستقرة، وينتظر أن يغادر المستشفى خلال اليومين المُقبلين، مطمئنًا الجمهور عليه، بعد أن بدأ يتماثل للشفاء. 

يأتي ذلك بعدما خضع فاروق فلوكس، لعملية جراحية أمس الجمعة 7 أغسطس لإستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة في الدقي، وبدأ يتماثل للشفاء. 

وكان الفنان أحمد فلوكس، كشف عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تعرض والده الفنان القدير فاروق فلوكس لوعكة صحية، ولم يكشف أي تفاصيل عن هذه الوعكة. 

وأكتفى أحمد فلوكس، بنشر صورة لوالده عبر انستجرام، وعلق قائلًا: «الحمد لله .... تقوم تخرجلنا بالف سلامه يا ضهري .. ربنا يحفظك و يخليك لينا». 

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