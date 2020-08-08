أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاروق فلوكس









يأتي ذلك بعدما خضع فاروق فلوكس، لعملية جراحية أمس الجمعة 7 أغسطس لإستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة في الدقي، وبدأ يتماثل للشفاء.





وكان الفنان أحمد فلوكس، كشف عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تعرض والده الفنان القدير فاروق فلوكس لوعكة صحية، ولم يكشف أي تفاصيل عن هذه الوعكة.



وأكتفى أحمد فلوكس، بنشر صورة لوالده عبر انستجرام، وعلق قائلًا: «الحمد لله .... تقوم تخرجلنا بالف سلامه يا ضهري .. ربنا يحفظك و يخليك لينا».



