في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

الكثير من الناس يلجأوون لاستخدام علب الطعام البلاستيكية لتخزين أطعمة أخرى كالمخللات وغيرها بعدما يفرغون منها، لكن يعاني الكثيرون من بقايا زيتية داخل العلب أو نكهة طعام لا تزول مع الغسيل.





لذا شاركت إحدى السيدات حيلة بسيطة لتنظيف علب الطعام بسهولة دون مجهود، ولا تستغرق العملية برمتها أقل من دقيقة، وباستخدام المناديل الورقية فقط.

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ووفقًا لما كشفت عنه السيدة في الفيديو:

• قم برش القليل من سائل الغسيل أو (سائل الصابون) في العلبة.

• أضف إليها الماء الدافئ.

• ثم مزق بضع قطع من لفائف ورق المطبخ (مناديل المطبخ) ومزقها إلى قطع أصغر.

• ضعهم في العلبة مع الماء والصابون، ثم أحكم إغلاق الغطاء.

• رج العلبة لمدة 45 ثانية فقط، ثم أفرغ المحتويات في الحوض واغسلها بالماء (ولا تنسى إلقاء المناديل في السلة، كي لا تسد البالوعة!).





تساعد مناديل المطبخ على امتصاص وتفتيت البقايا الزيتية، وكما يظهر في الفيديو فقد تركت العلب نظيفة كليًا.



