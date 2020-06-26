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منوعات

4000 سعر حراري.. فتاة تتناول وجبة تكفي 5 أفراد في 30 دقيقة فقط.. فيديو وصور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:31 ص
تحدي الأكل
تحدي الأكل
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عزة عاطف
في تحدي غريب قامت فتاة بريطانية بأكل سمكة ضخمة تكفي أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد وحدها دون مشاركة أحد.

تشتهر «كيت هوفن» بتحديات الطعام المثيرة للاستغراب، حيث قامت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا واحدًا من أكبر وجبات سمك القد والرقائق في بريطانيا.
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تحتوي الوليمة على 4000 سعر حراري، وهي كافية لإطعام أسرة مكونة من 5 أفراد، أي أكبر خمس مرات من الوجبة العادية في 30 دقيقة فقط، وانتهت بلتر مشروب غازي لهضمها. 

تحدى مطعم Ancell's Fish and Chips كيت لأكل ما يزيد عن 4000 سعر حراري دفعة واحدة في هامبشاير، كان الطعام اللذيذ كبيرًا جدًا لدرجة أنه لم يسعه أي طبق عادي، لأن فيليه سمك القد يبلغ طوله 24 بوصة.


تشتهر كيت بأخذها تحديات غذائية كبيرة، بما في ذلك لفة سجق طويلة يبلغ طولها ثلاثة أقدام، وأكبر مقانق مقلية في بريطانيا.

أثار الفيديو ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتمت مشاهدته بالفعل أكثر من مليوني مرة في أسبوع واحد فقط.

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