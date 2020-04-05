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منوعات

بعد تحدي الشطة والليمون.. شباب فيسبوك يتحدون كورونا بـ القراءة

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:58 ص
تحدي القراءة
تحدي القراءة
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عزة عاطف
الجلوس في المنزل في ظل حظر التجوال وتفشي جائحة فيروس كورونا ليس بالشئ الممتع أبدًا، فالملل قد سيطر على الجميع مما دفع البعض لاستغلال السوشيال ميديا في إطلاق التحديات لقتل الوقت.

فبعد تحدي البصل وتحدي الليمون قرر عدد من الشباب قتل الوقت بما هو "نافع" وأكثر فائدة، حيث أطلق المحامي الشاب «مينا عطية» مبادرة جديدة عبر حسابه في فيسبوك وهي "تحدي القراءة".
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تحدى مينا 3 من أصدقائه خلال فيديو ظهر فيه يتحدث عن كتاب أنهى قراءته وشرح كيف استفاد منه، وحث أصدقائه: عبدالرحمن مصطفى، بسام الصواف،أحمد حسين الأزهري وأحمد محمود على المشاركة في التحدي بقراءة كتاب ثم الظهور في لايف على تطبيق فيسبوك والتحدث عما استفادوه من قراءة ذلك الكتاب.

وطلب مينا منهم استكمال التحدي بدعوة 5 أصدقاء آخرين للبدء في التحدي بقراءة كتاب وترشيحه لغيرهم للمساعدة على نشر ثقافة القراءة خلال أزمة كورونا التي يمر بها العالم.

اتسعت الدائرة لتشمل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعدما شجعهم التحدي على البدء في محاربة الملل بما فيه نفع وفائدة بعيدًا عن التفاهات.

قال مينا لموقع «صدى البلد»: "زي ما فيه شباب ابتدى يلعب تحدي أكل الليمون والشطة وزي تحدي التبرعات، تحدي القراءة فرصة ذهبية للناس في البيوت" وأضاف مينا عن نجاح الفكرة: "فيه ناس كتير اتشجعت وشاركت، واللي ماعندوش كتب بنبعتله لينكات تساعده".

كما أطلق الأصدقاء جروب لدعم المبادرات المفيدة على مواقع التواصل ومساعدة المستخدمين على المشاركة فيها والاستفادة منها".

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