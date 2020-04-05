AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على شاب يمني ووالده لخرق حظر التجوال.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:08 ص
الشرطة الهندية تعتدي
الشرطة الهندية تعتدي على يمني بالضرب المبرح
Advertisements
عزة عاطف
في مشهد وحشي مهين انهال رجال الأمن الهنود بالعصي على شاب يمني خلال سيره مع والده أثناء الحظر، وأثار المقطع غضب شديد على مواقع التواصل.

تداول رواد موقع التغريدات تويتر مقطع فيديو للشرطة الهندية تعتدي بالضرب على سائح يمني بسبب خرقه لحظر التجوال.
اقرأ المزيد:

ظهر رجال الشرطة في الفيديو يلقنون كل من يروه مخالفًا للحظر درسًا لا ينساه باستخدام العصا، ولم تفرق عصيهم بين مواطن أو سائح.

اعتدى رجال الأمن بوحشية على الشاب الذي حاول الفرار والابتعاد عن ضربات العصا، لكنهم استمروا في ملاحقته وفقًا للفيديو الذي صوره أحد المواطنين من شرفة منزله.

لم يحتمل الشاب ورد عليهم باللكمات والضربات لكنه لم يستطيع الانتصار على 5 من رجال الأمن، فاستطاعوا الإمساك به وسحبه إلى مركز الشرطة.

تبين فيما بعد أن الشاب ووالده كانا عائدين من المقابر بعد دفن والدته بعدما فشل علاجها في إحدى المستشفيات وفارقت الحياة، وقد تدخل صاحب الفندق القاطن فيه الشاب ليتم الإفراج عنه بكفالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. جر وسحل مزارعين حتى الموت .. والسبب غريب

بـ 100 راجل.. سيدة تنتقم من شاب تحرش بها أشد انتقام.. فيديو

خناقة نسائية..إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالعصا والشوم فى قوص بقنا

بلا شفقة.. شنق 4 هنود في يوم واحد بتهمة اغتصاب شابة في الحافلة

شاهد.. الشرطة الهندية تضرب مخالفي حظر التجول بالعصي

ترشيحاتنا

هاني الناظر :مش قلقان على الفلاحين من كورونا لهذا السبب..فيديو

خالد عبدالغفار يكشف حقيقة إخفاء مدير معهد الأورام إصابات كورونا

للإهمال.. تحرك برلماني عاجل بعد نقل جثمان متوفي بـ كورونا في ربع نقل

هل أقضي الصلاة الفائتة قبل الحاضرة أم ماذا أفعل ؟ أمين الفتوى يوضح

الصحة: تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

من داخل غرفتها .. ميس حمدان تثير الجدل بوصلة رقص .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على شاب يمني ووالده لخرق حظر التجوال.. فيديو

عشان الحظر.. تعرفى على أهم البدائل لمنتجات الألبان فى المنزل

أوف شولدر ونظارة.. دارين حداد تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال من المنزل