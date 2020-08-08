ضبط مصنع بمركز حوش بحوزته سلع منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي حوش عيسى والدلنجات.
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 5000 كجم، خمسة أطنان من المبيدات و المغذيات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وآلاف من العبوات الفارغة والكراتين والاستيكارات داخل أحد المصانع.
كما تم ضبط 2 ماكينة تعبئة وتغليف كهرباء للغش التجاري، و العديد من السلع منتهية الصلاحية و استخدام اسماء شركات وتزوير البيانات وكتابة بلد المنشأ لدول أجنبية، و تم نقل المضبوطات بالكامل علي 3 سيارات نصف نقل وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.