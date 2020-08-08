AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد 4 أيام من طرحها.. أغنية عمرو دياب مالك غيران تتخطى نصف مليون مشاهدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
تصدر برومو أغنية الفنان عمرو دياب "مالك غيران" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بتحقيق 644,806 مشاهدة بعد أربعة أيام منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب 


الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.



ويستعد عمرو لطرح الأغنية كاملة قريبا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

وتقول كلمات الأغنية: 


انت إيه مالك غيران

والقلق في عينك أهو بان

انت إيه مالك مجنون

كنت مستقوي وجبروتك

مش سمعت كلام الناس

يبقى تستحمل وخلاص



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

عمرو دياب يستعد لطرح مالك غيران

بعد ساعات من طرحها.. برومو "مالك غيران" لـ عمرو دياب "تريند يوتيوب"

بالفيديو.. استمع إلي أغنية عمرو دياب الجديدة "مالك غيران"

عمرو دياب يتصدر يوتيوب بـ مالك غيران

شاهد.. عمرو دياب مع المنتج تامر مرسي في الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان: أتحدى حسن نصر الله في تلاوة جزء عم عن ظهر غيب

انشطار طائرة هندية قادمة من دبي إلى نصفين.. الشرطة: 18 قتيلا و123 مصابا و17 حالة حرجة

درجة الحرارة لا تؤثر عليه.. استشاري جهاز هضمي يوضح كيفية القضاء على فيروس كورونا

أهالي ضحايا المصريين في تفجير بيروت يصلون مطار القاهرة لاستقبال الجثامين.. فيديو وصور

بدون اللجوء للصراف.. تعرف على ماكينات VTM لـ قطع تذاكر المترو بالخط الثالث

الدولار يسجل 16.03 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-8-2020

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها