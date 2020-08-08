بعد 4 أيام من طرحها.. أغنية عمرو دياب مالك غيران تتخطى نصف مليون مشاهدة

تصدر برومو أغنية الفنان عمرو دياب
"مالك غيران" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بتحقيق 644,806 مشاهدة بعد أربعة أيام منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب
الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.
ويستعد عمرو لطرح الأغنية كاملة قريبا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة.
وتقول كلمات الأغنية:
انت إيه مالك غيران
والقلق في عينك أهو بان
انت إيه مالك مجنون
كنت مستقوي وجبروتك
مش سمعت كلام الناس
يبقى تستحمل وخلاص