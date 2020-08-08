بعد 4 أيام من طرحها.. أغنية عمرو دياب مالك غيران تتخطى نصف مليون مشاهدة

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.













ويستعد عمرو لطرح الأغنية كاملة قريبا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة.



وتقول كلمات الأغنية:



انت إيه مالك غيران

والقلق في عينك أهو بان

انت إيه مالك مجنون

كنت مستقوي وجبروتك

مش سمعت كلام الناس

يبقى تستحمل وخلاص







