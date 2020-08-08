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أبو الغيط: سندعم لبنان بما نمتلكه من إمكانيات

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:43 ص
السفير أحمد ابو الغيط،
السفير أحمد ابو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية
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فرح علاء الخولي
أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة العربية الدائم والمستمر للحكومة اللبنانية على مأساتها، ووجه كل التعازي للشعب اللبناني.


وقال أبو الغيط، خلال كلمته في زيارته إلى لبنان، إن الدول العربية والجامعة العربية ستقوم بواجبها كما تراه وفي حدود إمكانيات الجامعة العربية، معقبًا: "نحن لسنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".


وأوضح أن كثيرا من أعضاء الجامعة العربية لديهم موارد وإمكانيات ومصارف ومنظمات واتحادات، وسيتم تكليف كل من هذه الموارد في قطاعه لدعم الأزمة اللبنانية.


وأشار إلى أن الجامعة العربية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي اعتداء أو ضرر يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفيما يتعلق بمأساة انفجار بيروت ستدعم الدول العربية الحكومة اللبنانية بكل طاقتها.

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