شاهد.. أحمد أبو الغيط: الوضع في لبنان صعب ومستعدون لتقديم الدعم للشعب اللبناني

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع اللبناني صعب ومعقد، مؤكدا أن الجامعة العربية على استعداد تام لإمداد يد العون والدعم للشعب اللبناني.





وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي لبحث آخر مستجدات الأزمة اللبنانية بعد تفجير مرفأ بيروت، أن الوضع فى لبنان صعب ومفاجئ، ولابد على الجميع التفكير والتفاعل مع الأزمة اللبنانية.





وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن جامعة الدول العربية ستسعى بكافة الطرق لدعم الشعب اللبناني بكل ما هو متاح.





يذكر أن انفجارًا ضخمًا هز العاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا؛ وأسفر عن سقوط أكثر من 130 قتيلا وآلاف الجرحى.



