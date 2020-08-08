مطار القاهرة يسير 148 رحلة جوية اليوم على متنها 15 ألف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8884 راكبا، كما يغادر المطار 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 6580 راكبا.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.



