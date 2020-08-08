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أخبار البلد

مطار القاهرة يسير 148 رحلة جوية اليوم على متنها 15 ألف راكب

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان خفاجى
يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8884 راكبا، كما يغادر المطار 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 6580 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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