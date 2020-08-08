بإطلالة رياضية.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها على إنستجرام

، وظهرت فيها بإطلالة رياضية أبرزت رشاقتها، وهو ما أبهر وخطف أنظار متابعيها وعبروا عنه من خلال التعليقات.





حرصت الممثلة التركية ديميت أوزديمير على مشاركة متابعيها صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام