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مرأة

بإطلالة رياضية.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها على إنستجرام

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:06 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية ديميت أوزديمير على مشاركة متابعيها صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة رياضية أبرزت رشاقتها، وهو ما أبهر وخطف أنظار متابعيها وعبروا عنه من خلال التعليقات.

وظهرت ديميت اوزديمير وهي ترتدي ملابس رياضية تتكون من توب رياضي هاف استوميك باللون الأسود بنصف كم، وعليه بنطال لينجن باللون الأسود، وهو ما أبرز رشاقتها وأنوثتها بشكل كبير. 

ورفعت ديميت أوزديمير شعرها إلى الأعلى بطريقة انسيابية ناعمة للغاية بعمله كحكة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت أوزديميرفي وضع الماكياج، أو اراتداء الإكسسورات؛ حيث إنه اكتفتى بالظهور بإطلالة طبيعة وجذابة.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي وبشكل دائري كبير.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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#antigravitiyyoga 💛 @beezonestudio

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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