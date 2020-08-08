من بيروت.. أبوالغيط: وضع لبنان صعب ومعقد

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتحرك العربي السريع والمميز؛ من أجل دعم لبنان إثر كارثة انفجار مرفأ بيروت، ما أسفر عن سقوط 154 قتيلًا وآلاف المصابين، معربًا عن استعداد الجامعة لتقديم كل العون الذي تطلبه البلاد.





وفور وصوله إلى لبنان المكلوم اليوم السبت، شدد أبوالغيط على أن وضع لبنان «صعب ومعقد» قائلًا": «نحن مستعدون للتفاعل مع ما يطرحه اللبنانيون» مؤكدا التضامن العربي العريض مع شعب لبنان





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وقال أبوالغيط في مؤتمر صحفي أجرى خلال زيارته لبيروت اليوم، " هناك إحساس عميق للغاية بالتضامن مع الشعب اللبناني، القوي والصامد رغم هول الكارثة التي تعرض لها".





وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أنه أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون باستعداد الجامعة العربية لتقديم ما يلزم من مساعدة، مؤكدا أن رد الفعل العربي على كارثة لبنان كان مميزا وسريعا للغاية.





وتابع: الرئيس عون أكد اكتفاء لبنان بما تلقاه من مساعدات طبية، مستطردا: ننتظر قائمة من الحكومة اللبنانية بما تحتاجه البلاد من مساعدات حاليا.





وعن مؤتمر المانحين الذبي دعا اليه غدا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واكد حضوره له الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قال ابو الغيط:

"سأشارك في الاجتماع الذي دعى إليه الرئيس الفرنسي بشأن لبنان غدا"





وأكد أبوالغيط استعداد الجامعة العربية للمشاركة في إجراء تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت، معربا عن التعازي والدعم لكل اللبنانيين، قائلا: نقدم الدعم للبنان وفقا لقدرات الجامعة العربية ومؤسساتها.











