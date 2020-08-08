انقلاب شاحنة مواد بترولية.. التفاصيل الكاملة لاحتراق 7 سيارات في حادث الدائري.. صور وفيديو

صرح مصدر أمنى، بأنه وقع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب صباح اليوم، السبت، مما أدى إلى انقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة ، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق.





على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.





وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.





وكانت المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري كشفت إصابة 5 أشخاص وتفحم 7 سيارات جراء اشتعال النيران فيها بسبب الحادث.





فيما تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على حريق حادث الطريق الدائري.





وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت الطريق الرئيسي على الطريق الدائري وذلك بعد وقوع حادث مروري واشتعال النيران في السيارات.





وانتقل اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إلى موقع حادث الطريق الدائري.





فيما حولت الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية على الطريق الدائري إلى الطريق الداعم بسبب حادث مروري واشتعال النيران في سيارات.





وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت توقف الحركة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة برج سما بسبب اشتعال النيران في سيارة نقل.





تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى المنيب واشتعال النيران في سيارة جراء الحادث.



