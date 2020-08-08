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حوادث

المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
كشفت المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات جراء اشتعال النيران فيها بسبب الحادث.


فيما تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على حريق حادث الطريق الدائري.


وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت الطريق الرئيسي على الطريق الدائري وذلك بعد وقوع حادث مروري واشتعال النيران في السيارات.


وانتقل اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إلى موقع حادث الطريق الدائري.


فيما حولت الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية على الطريق الدائري إلى الطريق الداعم بسبب حادث مروري واشتعال النيران في سيارات.


وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت توقف الحركة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة برج سما بسبب اشتعال النيران في سيارة نقل.


تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى المنيب واشتعال النيران في سيارة جراء الحادث.


وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور وسيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري: إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات.. صور
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