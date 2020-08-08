تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

حادث الطريق الدائري عن تفحم 6 سيارات جراء اشتعال النيران فيهم بسبب الحادث. كشفت المعاينة الأولية في6 سيارات جراء اشتعال النيران فيهم بسبب الحادث.





فيما تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على حريق حادث الطريق الدائري





وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت الطريق الرئيسي على الطريق الدائري وذلك بعد وقوع حادث مروري واشتعال النيران في السيارات.





وانتقل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إلى موقع حادث الطريق الدائري.





فيما حولت الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية على الطريق الدائري إلى الطريق الداعم بسبب الحادث واشتعال النيران في سيارات.





وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن توقف الحركة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة برج سما بسبب اشتعال النيران في سيارة نقل.





وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى المنيب واشتعال النيران في سيارة جراء الحادث.





وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور وسيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادث.



