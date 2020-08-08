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حوادث

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أفادت تحريات الأجهزة الأمنية، بضبط 40 فتاة بتهمة الترويج لممارسة الدعارة والتحريض على الفسق في أيام عيد الأضحى المبارك بالجيزة، من خلال استقطاب الرجال عبر تطبيق الواتس آب.

وتبين من التحريات، أن الأجهزة الأمنية خلال ملاحظتها للحالة الأمنية أثناء أيام العيد، وردت معلومات بقيام فتيات بالتواجد بالكافيهات لاستدراج رجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وجهزت مباحث الآداب، حملة أمنية لضبط المتهمات، وخلال 4 أيام العيد تمكنت الحملات من ضبط قرابة 40 فتاة بتهمة الترويج لممارسة الدعارة.

وعقب ضبط الفتيات، تبين أنهم يقمن باستدراج الرجال لممارسة الدعارة بمقابل مادي من 200 لـ 300 جنيه في اليوم الواحد.

وبتفتيش الهواتف الخاصة بهن تبين احتوائها على صور ومقاطع جنسية عارية لهن، يستخدمنها في إرسالها للرجال قبل الاتفاق.

تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم حبس الفتيات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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