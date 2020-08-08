رسالة هامة من الداخلية لـ مالكى المركبات بسرعة التوجه للمرور قبل 20 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية، عن مواصلة وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف - أرقام".





وأهابت الوزارة المواطنين بسرعة التوجه للوحدات خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتى ستنتهى فى 20 أكتوبر 2020 على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة.





وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بأنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.



