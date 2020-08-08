أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شاركت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بـstories جديدة من أحدث ظهور لها.





تألقت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون ليجن أسود ونسقت معه تي شيرت باللون الأسود البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت شقيقة هنا الزاهد حذاء أبيض مسطح، فيما ارتدت حقيبة ظهر باللون الأسود أيضا، ولم تتكلف في ارتداء الأكسسوارات واعتمدت على البساطة و عدم المبالغة.





كما بدت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بخلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مساحيق التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي



