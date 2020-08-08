تكنولوجيا TikTok الصينية فى خضم الصراع الدولى

ظهر فى عالم التكنولوجيا أن TikTok وهى تكنولوجيا صينية منافس خطير فى السوق العالمى، حتى أن مارك زوكربيرج أنه تهديد للفيس بوك . أظهرت الأرقام التي حصلت عليها وكالة رويترز أن TikTok حققت إيرادات تتراوح بين 7 مليارات دولار (5.7 مليار جنيه استرليني) و 8.4 مليار دولار في النصف الأول من 2020. و تاريخيا تكبدت خسائر خلال الفترة ككل ولكن انتقلت إلى الربح في يونيو 2020 وهي واثقة من استمرار الربحية في النصف الثاني من العام. في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء أن مسار الأرباح طويل وغير مؤكد ، ولكن هذا أداء مثير للإعجاب من شركة تكنولوجيا عمرها عامين فقط. ففى تسجيل مسرب لاجتماع فريق عمل Facebook تم الحصول عليه تمت مناقشه مدى سرعة نمو TikTok . إنه أول منتج إنترنت للمستهلكين تم بناؤه من قبل أحد عمالقة التكنولوجيا الصينيين والذي يحقق أداءً جيدًا في جميع أنحاء العالم. لقد بدأ يحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة ، خاصة مع الشباب. إنه ينمو بسرعة كبيرة في الهند. أعتقد أنه تجاوز Instagram الآن في الهند من حيث الحجم. نعم ، إنها ظاهرة مثيرة للاهتمام للغاية. حتى انه تم إطلاق نسخة مقلدة في المكسيك لل TikTok. إذا ما هو حجم TikTok بين المراهقين؟ وتعزز شركة الأبحاث AppAnnie ، التي تراقب تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول. يخبرنا المحلل الأوروبي بول بارنز أنه خارج الصين ، أمضى مستخدمو Android 1.1 مليار ساعة في TikTok في أغسطس 2020، بزيادة 400٪ عن العام الماضي. من الواضح أيضًا أنها شركة صينية إلى حد كبير ، مع كل ما ينطوي عليه من الرقابة. نشرت صحيفة الجارديان مؤخرًا تسربًا للوثائق الداخلية التي تبين أن المشرفين يُطلب منهم حذف مقاطع الفيديو التي تشير إلى مواضيع حساسة مثل ساحة تيانانمن. كما أن هناك شكوكًا بأن الرقابة على الاضطرابات في هونغ كونغ قد تم حظرها. ولكن من المشكوك فيه أن الملايين من مستخدميها في أوروبا والولايات المتحدة يعرفون أو يهتمون أن TikTok هي شركة صينية. عندما أوقفنا الشباب خارج متجر أزياء في لندن للحصول على وجهات نظرهم حوله ، وصفوه بأنه "ممتع" و "جذاب" و "مضحك" و "مفعم بالحيوية ولكن اتجاه هائل - إنه في كل مكان".

والان وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق "تيك توك" الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة . وقال مسؤولون أميركيون إن تطبيق "تيك توك" تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية، التي يتعامل معها. وأكد ترامب أنه يعتزم حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة بعد رفض فكرة البيع لمايكروسوفت . ولكن عقب مباحثات بين ترامب وساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت قالت الشركة، التي مقرها واشنطن، في بيان إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على "تيك توك" من بايت دانس وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر. وأصدر العديد من النواب الجمهوريين البارزين بيانات لحثه على بيع "تيك توك" لمايكروسوفت. علما ان لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ستشرف على المفاوضات بين بايت دانس ومايكروسوفت، ومن حق لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة الأميركية منع أي اتفاق. وذكرت مايكروسوفت في بيان أن "الشركة تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس. وهي ملتزمة بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة بما في ذلك خزانة الولايات المتحدة". وبموجب الصفقة المقترحة قالت مايكروسوفت إنها ستسيطر على عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وأضافت أنها ستضمن نقل كل البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين لتطبيق تيك توك وبقائها في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إن مايكروسوفت قد تدعو مستثمرين أميركيين آخرين للحصول على حصص أقلية في تيك توك، ويأتي نحو 70 بالمئة من مستثمري بايت دانس من الولايات المتحدة.

وشركه Bytedance ومقرها بكين ، لديها أيضًا تطبيق شقيق ، Douyin. يتم تشغيل هذا على شبكة مختلفة من أجل الامتثال لقواعد الرقابة الصينية. وتاريخيا شركه Musically صينيه في الأصل ، وكان تطبيق لفيديو قصير المدى منافس لشركة صينية منفصلة. ولكن تم الاستحواذ عليها من قبل Bytedance ، في عام 2017 ، والتي دمجت الشركتين. كيف يعمل؟ يستخدم الأشخاص - معظمهم تحت سن 20 عامًا - التطبيق لنشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية. يتضمن الكثير منها مزامنة الشفاه مع الأغاني و / أو الأعمال الكوميدية و / أو حيل التحرير غير المعتادة. يتم توفيرها بعد ذلك لكل من المتابعين و وغير المتابعين. وجميع الحسابات عامة . تحلل الخوارزمية نوع المواد التي يوليها كل مستخدم أقصى قدر من الاهتمام ، لربطها بمقاطع أخرى ، ومن السهل أن تفقد مسار الوقت أثناء التشغيل التلقائي تلو الآخر. يمكن للأعضاء أيضًا البحث عن مواضيع أو مستخدمين محددين والتصفح بالنقر على علامات التصنيف. يسمح TikTok أيضًا بإرسال الرسائل الخاصة ولكن هذا يقتصر على "الأصدقاء". في 2017، حصل على حظر مؤقت في الهند حيث حكمت محكمه هنديه بناء على تحقيقات أمريكية في مجال الاستخبارات المضادة وقامت بفرض غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليون جنيه إسترليني بعد أن وجدت Musically أنها استضافت عن علم محتوى نشره مستخدمون دون السن القانونية. غرد أليكس ستاموس ، وهو رئيس الأمن السابق في فيسبوك وأصبح الآن أستاذًا بجامعة ستانفورد ، قلقه بعد ظهور تقارير عن صدام بين موظفي Bytedance في الولايات المتحدة والصين. ذكر أعضاء سابقون في فريق تدقيق المحتوى الأمريكي - الذي يزيل مقاطع تتضمن إرهابًا ومواد إباحية - أن زملائهم المقيمين في الصين أخبروهم أيضًا بإزالة مقاطع الفيديو التي لا يتم عادةً الإبلاغ عنها بسبب المحتوى المسيء في الولايات المتحدة . وبحسب ما ورد احتوت مقاطع الفيديو المحذوفة على تقبيل كثيف وحركات رقص موحية ونقاش سياسي. يقلق البعض الآخر من حقيقة أن الصين تتطلب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتوفير وصول الدولة إلى معلومات المستخدمين. طلب السياسيون الأمريكيون من TikTok الإدلاء بشهادته في جلسة استماع في الكونجرس. أرادوا أن توضح الشركة ادعاءات أنها معلقة للدولة الصينية. في وقت سابق فى شهر يوليو 2020 ، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشبكة فوكس نيوز إن إدارة ترامب "تبحث بالتأكيد" حظر TikTok في البلاد ، ولم تتوقف عن شرح بالضبط كيف خططت للقيام بذلك. "نحن نأخذ هذا على محمل الجد. قال بومبيو في ذلك الوقت: "إننا ننظر إليه بالتأكيد". "فيما يتعلق بالتطبيقات الصينية على الهواتف المحمولة للأشخاص ، فإن الولايات المتحدة ستحصل على هذا التطبيق بشكل صحيح أيضًا." ورد متحدث باسم TikTok على الأمر الذي أبلغت عنه إدارة ترامب وتكهنات مايكروسوفت في بيان لـ The Verge : : "على الرغم من أننا لا نعلق على الشائعات أو المضاربة ، إلا أننا واثقون من نجاح TikTok على المدى الطويل. يأتي مئات الملايين من الأشخاص إلى TikTok للترفيه والاتصال ، بما في ذلك مجتمعنا من المبدعين والفنانين الذين يبنون سبل العيش من المنصة. نحن متحمسون لشغفهم وإبداعهم ، وملتزمون بحماية خصوصيتهم وسلامتهم بينما نواصل العمل لإضفاء الفرح على العائلات والمهن ذات المغزى لأولئك الذين يبدعون على منصتنا" . وأكد مراسل في Fox Business التقارير ، مشيرًا إلى Microsoft كمشتري محتمل. في عام 2017، ByteDance شراؤها Musically ، على 1000000000 $ وتغيير علامتها التجارية أنها TikTok .

انضم العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الدعوة إلى تحقيق حكومي. زعم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس توم كوتون أن TikTok قد يكون هدفًا لحملة ذات تأثير خارجي ، مثل تلك التي نفذت على Facebook و Twitter في انتخابات 2016. يقول Bytedance أن TikTok لا يحمل إعلانات سياسية - لكن السناتور قال إنه لا تزال هناك مخاوف من أن تجد الصين طرقًا أخرى لاستخدام "المعلومات الشخصية الحساسة" حول مستخدمي التطبيق. كما هناك مخاوف أن الشركة قد تضطر إلى التعاون مع العمل الاستخباري بقيادة الحزب الشيوعي الصيني. تقول الشركة إنها تغيرت على مدار عام 2019. اعتادت على تطبيق إرشادات المحتوى "مقاس واحد يناسب الجميع" على جميع أسواقها الدولية . وقالت فانيسا باباس ، المدير العام لشركة TikTok الأمريكية لبي بي سي نيوز: "بالتوافق مع نمونا السريع ، نعمل على تعزيز القدرات وزيادة استقلالية الطرف الأمريكي". بالإضافة إلى ذلك ، استأجرت الشركة طرفًا ثالثًا لإجراء مراجعة تهدف إلى ضمان عدم نقل بيانات المستخدمين إلى الصين عبر تطبيقات الطرف الثالث التي يمكن توصيلها ب TikTok . أرسل السيناتور ريتشارد بلومنتال (D-CT) وجوش هاولي (R-MO) رسالة إلى وزارة العدل يطالبان الوكالة بفتح تحقيق في TikTok و Zoom بسبب "الإبلاغ عن انتهاكات للحريات المدنية للأمريكيين" و " تداعيات الأمن القومي لعلاقات الشركتين مع جمهورية الصين الشعبية ". نفت TikTok مرارًا وتكرارًا مشاركة أي بيانات مستخدم مع الحكومة الصينية.

ماذا يعني هذا لـ TikTok؟ تطبيق المواعدة للمثليين الذي حصلت عليه الشركة الصينية Kulun. أجبرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (Cifius) على بيع شركة Grindr الصينيه، في عام 2020. . وقضت اللجنه بأن Grindr كان يحمل الكثير من المعلومات الشخصية حول الجنود الأمريكيين. وتقوم اللجنة الآن تبحث في الاستحواذ على Musical.ly على أساس أن الشركة كان لديها قاعدة كاليفورنيا ، على الرغم من أن مقرها الرئيسي في شنغهاي. إذا كانت Bytedance غير قادرة على إقناع المشرعين الامريكان - الذين هم في خضم دورة انتخابية - فإنها لا تشكل تهديدًا محتملًا ، وبدى TikTok انها تعانى من ويلات الصراع الدولى. يمكن أن تحدث ثلاثة أشياء: 1- يمكن حظر التطبيق الجغرافي في الولايات المتحدة ، حيث يضم 26.5 مليون مستخدم نشط شهريًا، 2- يمكن فصل TikTok كشركة منفصلة مقرها خارج الصين، 3- قد تضطر Bytedance إلى بيع TikTok لشركة تقنية أخرى. وهذا وهذا ما يفعله ترامب. يواجه TikTok أيضًا فحصًا تنظيميًا في المملكة المتحدة. ما يتم الان فحص المعلومات حول كيفية استخدام بيانات الأطفال من خلال TikTok .







