قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أتلانتا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمته لمواجهة فريق أتلانتا يوم 12 أغسطس المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي :





حراسة المرمى: مارسين بولكا – جاريسون إنوسنت – نافاس – سيرخيو ريكو





الدفاع: ميتشل باكير – ثيلو كرير – خوان بيرنات – كولين داجبا – ديالو – بيرسنيل كيمبيبي – كورزاوا – تيموثي بيمبيلي – ماركينيوس – لويك مبي سوه – تياجو سيلفا





الوسط: دي ماريا – دراكسلر – إدريسا جانا جاي – هيريرا – لياندرو باريديس – كايس رويز أتيل – فيراتي





الهجوم: إريك موتينج – أرناود كاليموندو – مبابي – نيمار – بابلو سارابيا.