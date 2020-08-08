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فن

في ذكراها.. صبي يتحرش بـ هند رستم على الشاطئ.. ورد فعل غير متوقع من ملكة الإغراء

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:35 م
هند رستم
هند رستم
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شروق حمدي
تحل اليوم، السبت، ذكرى رحيل الفنانة هند رستم التي لقبت بملكة الإغراء، التي رحلت في مثل هذا اليوم الموافق 8 أغسطس من عام 2011.


كانت هند رستم أعلنت كرهها للسفر، بسبب حادث تحرش تعرضت له على أحد شواطئ السويس، من صبي صغير لا يتعدى عمره ستة عشر عاما.


وقالت هند رستم: "كان هذا الصبي يغازلني بأسلوب صبياني مزعج، ويبدو أنه اعتقد خطأ أنني أشجعه بسبب عدم ردي عليه، ولكنني في النهاية نهرته بشدة، فابتعد عني، خاصة بعد تجمع البعض حوله ومحاولتهم ضربه لسوء سلوكه".


يذكر أن هند رستم من مواليد 12 نوفمبر 1931، وتعد من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية، ولُقِّبت من قبل النقاد بعدة ألقاب أشهرها "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".
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