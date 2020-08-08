AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:05 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
Advertisements
القسم الرياضى
تسببت أزمة رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمعار من هيديرسفيلد الإنجليزي في تبادل الإتهامات داخل القلعة الحمراء ما بين العديد من الأطراف.

ورفض هيدرسفليد تمديد إعارة اللاعب وطالب بعودته الي لندن بعد إنتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي.

ورغم الفترة الطويلة ما بين قرار عودة الدوري حتي إنطلاقها لم يحصل الأهلي علي شئ مكتوب من هيدرسفيلد ليكمل اللاعب إعارته.

وتسبب هذا الامر في تبادل الإتهامات في أن يخسر الفريق أحد أهم عناصره على الإطلاق، حيث حمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأمر لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وابدي غضبه الشديد وضيقه من هذا الأمر ويراه انه لا يقوم بواجباته علي الإطلاق.

وحسب مصادر فإن سيد عبدالحفيظ يري أن الملف بعيد عنه ويتحدث في الغرف المغلقة وبعض المقربين منه ان المسئول الأول عن تلك الازمة هو أمير توفيق مدير التعاقدات وهو مكلف من قبل لجنة التخطيط بالأمر، بينما يري الأخير أنه مسئول عن التفاوض لضم اللاعب بشكل نهائي والأمور الإدارية بقانونية مشاركة اللاعب من عدمه بعيدًا عن إختصاصاته نهائيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضونا رايح جاي.. نادٍ أوروبي يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

وكيل رمضان صبحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع مدير التعاقدات فى الأهلي

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

رفع قيمة الصفقة لـ3 ملايين استرليني| جديد من الاهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

موقف مشاركة رمضان صبحي مع الأهلى فى الدوري وأبطال إفريقيا

مفاجأة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف استرلينى لشراء رمضان صبحى

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث سيارات الطريق الدائري.. صور

انقلاب شاحنة مواد بترولية.. التفاصيل الكاملة لاحتراق 7 سيارات في حادث الدائري.. صور وفيديو

تعرف على مواصفات أصغر سيارة كرو أفر من هيونداي

يغفلها كثيرون.. علي جمعة: النبي فتح باب الجنة على مصراعيه بـ7 أعمال

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

حبة عنب تنهي حياة رضيع بطريقة مأساوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلة على الجدران.. رسام يحول شوارع جنوب أفريقيا إلى لوحة فنية

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة