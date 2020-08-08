بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي





ورفض هيدرسفليد تمديد إعارة اللاعب وطالب بعودته الي لندن بعد إنتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي.





ورغم الفترة الطويلة ما بين قرار عودة الدوري حتي إنطلاقها لم يحصل الأهلي علي شئ مكتوب من هيدرسفيلد ليكمل اللاعب إعارته.





وتسبب هذا الامر في تبادل الإتهامات في أن يخسر الفريق أحد أهم عناصره على الإطلاق، حيث حمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأمر لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وابدي غضبه الشديد وضيقه من هذا الأمر ويراه انه لا يقوم بواجباته علي الإطلاق.





وحسب مصادر فإن سيد عبدالحفيظ يري أن الملف بعيد عنه ويتحدث في الغرف المغلقة وبعض المقربين منه ان المسئول الأول عن تلك الازمة هو أمير توفيق مدير التعاقدات وهو مكلف من قبل لجنة التخطيط بالأمر، بينما يري الأخير أنه مسئول عن التفاوض لضم اللاعب بشكل نهائي والأمور الإدارية بقانونية مشاركة اللاعب من عدمه بعيدًا عن إختصاصاته نهائيًا.

تسببت أزمة رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمعار من هيديرسفيلد الإنجليزي في تبادل الإتهامات داخل القلعة الحمراء ما بين العديد من الأطراف.