تأجيل محاكمة متهم هتك عرض أجنبية بمدينة نصر لـ 7 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة اختصاصي تسويق بالخارج، هتك عرض أجنبية بمدينة نصر أول لجلسة 7 سبتمبر.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "زياد . ع"، اختصاصي تسويق بالخارج، بهتك عرض المجني عليها "جوليا . ك" بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يديها لشل مقاومتها، وأمسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق علي النحو المبين بالأوراق.





واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "جوليا . ك"، نمساوية الجنسية، بأنها بناءً على إبداء رغبتها لصديقة لها بإيطاليا لتعلم اللغة العربية داخل جمهورية مصر العربية عرضت صديقتها عليها التواصل مع المتهم _ قريبها _ لمساعدتها وبالتواصل معه اتفقا علي استئجار شقة لها، وبوصولها تقابلت معه وعرض عليها آنذاك السكن رفقتها مع اقتسام الأجرة فقبلت.





وأشارت التحقيقات إلى أنه يوم الواقعة فوجئت به عائدا الي المنزل وقد توجه الي غرفتها متعديا عليها بأن استلقي عليها حال نومها مكبلا يداها وهتك عرضها بأن تحسس وأمسك مواطن عفتها حال مقاومتها له فقامت بتهدأته إلا انه عاد وارتكب تلك الافعال بأن امسك بعنقها محدثا اصابتها للاستسلام فتمكنت آنذاك من الفرار منه عقب دفعه بقوة والخروج الي الشارع وحال ذلك تقابلت مع سائق تصادف مروره والذي تواصل مع الشرطة مبلغا بالواقعة والتي حضرت وضبطت المتهم





واستمعت النيابة العامة إلي أقوال "حسن .ا"، سائق، علي أثر مروره العرضي بالشارع محل إقامة المجني عليها ابصرها تهرول فتوقف لها وقد أبلغته بقيام المتهم بهتك عرضها ومحاولة التعدي عليها جنسيا بالقوة فتواصل مع رجال النجدة وحال ذلك حضر المتهم إليهما معتذرا لها عما بدر منه إلا أنها رفضت اعتذاره وجري ضبطه بوصول الشرطة.



