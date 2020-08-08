الوطنية للانتخابات تعلن إجراءات تصويت المصريين في الخارج بسباق الشيوخ.. مستندات

تتجه أنظار العالم غدا نحو مصر مع أولى خطوات عودة الغرفة الثانية للبرلمان، حيث يبدأ المصريون في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في 140 سفارة ومقرًا دبلوماسيًا في 124 دولة حول العالم لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقانون، فإنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض،إن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق وأن سجل نفسه فقط خلال الفترة التى أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمي إليها ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

وأضافت أن الهيئة ستتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg، وبمجرد إتاحة قيام الناخب بالدخول على الموقع عليه اختيار خانة تصويت الخارج وادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع تظهر الاوراق وتكون جاهزة لطباعتها.

وذكرت الهيئة، أنه على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي ينتمي لها الناخب، ثم يصوت بأنتخب اولا انتخب القائمه ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم، وملء نموذج إقرار التصويت ويوقع عليه من الناخب شخصيا.

ويضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل، وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومي 9 و10 أغسطس.

دولة نيوزلندا

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن دولة نيوزلندا، هي أولى الدول التي يبدأ بها تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات، بينما يعد الساحل الغربي للولايات المتحدة آخر الدول.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها فى تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، لاستقبال خطابات تصويت الناخبين، وفى حالة الإعادة تجرى عملية التصويت فى الفترة من يوم ٦ حتى يوم ٩ سبتمبر المقبل، وفقا التوقيت المحلي للبعثة التى تجرى فيها الانتخابات .

وبعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال البرقيات الواردة للجنة يقوم أعضاؤها فى مقرها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الأظرف التى كانت بداخله، وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقوائم ثم يفرز كل منها على حدة فى محضر فرز مستقل يثبت به نتيجة الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، ويوقع عليها رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة.

ويتبع تلك الإجراءات إرسال محاضر الفرز مؤمنة بصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو لجان الانتخاب بالخارج بأصواتهم أمام اللجان، كل فى دائرته الانتخابية طبقا لبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، مع الالتزام بالموعد المحدد للتصويت.

ومع نهاية كل يوم من الأيام المخصصة لاستقبال برقيات التصويت، يثبت رئيس اللجنة عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.