بإطلالة رومانسية.. هشام حنفى يخطف الأنظار بصحبة زوجته

شارك هشام حنفى لاعب النادى الأهلى السابق متابعيه صورا جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام».



وظهر هشام حنفى فى الصور بصحبة زوجته وعلق قائلًا: "⁦يوم رائع ، طعام رائع ، شركة رائعة" نالت إعجاب متابعيه.



كشفت مصادر خاصة أن هشام حنفي نائب مدير قطاع الناشئين بالأهلي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع القلعة الحمراء في التشكيل الجديد الذي أعلنته لجنة التخطيط.





واعتمد مجلس إدارة النادي تشكيل قطاع الناشئين برئاسة خالد بيبو فيما لم يتم تحديد منصب مساعد مدير القطاع وتولي فتحي مبروك مدير إدارة المواهب بالنادي بعد رحيله عن قطاع الناشئين.



