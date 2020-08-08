اشتباكات بين الأمن اللبناني ومتظاهرين وسط لبنان

أطلقت قوات الأمن في لبنان الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.





ووقعت اشتباكات بمحيط مقر البرلمان اللبناني بين محتجين وقوات الأمن.





ونشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم السبت تصريحات لأحد أشهر الخبراء في إيطاليا تكشف عن رواية جديدة في انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي بسبب تخزين 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.





وقال خبير المتفجرات الإيطالي، "دانيلو كوبي"، "أعتقد أن أسلحة وذخائر حربية كانت موجودة لحظة وقوع الانفجار في المرفأ اللبناني ولعل ما يؤكد على ذلك هو السحابة البرتقالية اللون التي تصاعدت."