خالد الغندور يطمئن جماهير الزمالك على صحته عبر صدى البلد

كشف الإعلامى خالد الغندور، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق خضوعه لعملية جراحية بالمنظار خلال ساعتين من الآن للتخلص من الآلام التى تعرض لها مؤخرًا .





وقال خالد الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أرجو من الجميع الدعاء لى وإن شاء الله تعدى الأمور على خير.





وشدد الغندور أن تلك الأزمة المرضية وراء ابتعاده عن تقديم برنامج زملكاوى فى الفترة الأخيرة على شاشة قناة الزمالك الفضائية ، مشيرا إلى أن علاقته محترمة بجميع مسئولى الزمالك وفى مقدمتهم المستشار مرتضى منصور.





ويعد خالد الغندور، من أبرز مقدمى البرامج الفضائية الرياضية فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، لما يمتلكه من خبرات وسيرة ذاتية كبيرة فى كرة القدم باعتباره الكابتن التاريخى للزمالك الاكثر حملا للألقاب مع الفارس الأبيض.