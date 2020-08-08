لنضيء شمعة الأمل.. كندة علوش تساند الشعب اللبناني

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة للشعب اللبناني بعد حادث تفجير العاصمة اللبنانية الذي وقع الثلاثاء الماضي وأدي إلى سقوط أكثر من 150 قتيل وآلاف المصابين.





وكتبت كندة علوش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لللصور والفيديوهات إنستجرام: "لنضيء جميعًا #شمعة_الامل".





يذكر أن كندة علوش كشفت مؤخرًا عن تعاقدها على مسلسل من ١٠ حلقات، يتكون من جموعة قصص اسما " ضي القمر، ويتحدث المسلسل عن مشكلة الإنجاب ومعاناة الأزواج عندما يحدث تأخير، والعمل من إخراج مريم أحمدي.





إضافة إلى فيلم كوميدي من إخراج عصام عبد الحليم تدور أحداثه حول الأوضاع في ظل كورونا.



