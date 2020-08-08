كدمات في الجسم... العثور على جثة سيدة ثلاثينية داخل صندوق قمامة بالإسكندرية





تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي غنيم إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بالعثور على جثة سيدة داخل صندوق قمامة في سموحة.





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وتقدمت إحدى السيدات التي تسكن في العقار المواجه لموقع العثور على الجثة ببلاغ بوجد جثمان داخل حاويات القمامة.





وعلى الفور هرع رجال الأمن والمباحث الجنائية، لموقع الحادث للتأكد من البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للتعرف على هوية الجثة التي تم العثور عليها.





وبعد المعاينة، تبين أن الجثة لأمرأة في العقد الثالث من عمرها، وبها بعض الكدمات في أماكن متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعمل كردون أمني حول الجثة.





تم إخطار النيابة لتتولى التحقيق، وتوجه خبراء الأدلة الجنائية لموقع الحادث.



