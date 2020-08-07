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حوادث

انتحار مريض كورونا من شرفة مستشفى العزل بالعجمي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:54 م
انتحار
انتحار
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احمد بسيوني
أقدم مريض بفيروس كورونا على الانتحار من شرفة الطابق الثالث بمستشفى العجمي العام النموذجي والمخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة الدخيلة، بوجود جثة "ع.أ" ٤٩ سنة من سكان البحيرة أسفل شرفة مستشفى العجمي، بعدما ألقى بنفسه من الشرفة ولقى مصرعه على الفور .

وتبين من التحقيقات أن المتوفي كان يعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد هو وزوجته، ودخل المستشفى منذ ٤ أيام وبعدها بدأ يعاني من حالة هياج ودائم الشجار مع زوجته وان الطبيب النفسي بالمستشفى حاول التحدث معه ولم يستجب للحديث معه ورفض ذلك تماما.

وأكد الطبيب النفسي أنه كان يمر بحالة من الاكتئاب نتيجة إصابته بالفيروس ويأسه من الشفاء.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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