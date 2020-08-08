صحفية مغربية: أزمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بـ دوري أبطال إفريقيا

كشفت صحيفة" المنتخب المغربية، عن وجود أزمة داخل النادي الأهلي، قبل مواجهة الوداد المغربي، ضمن منافسات نصف مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وذكرت الصحيفة المغربية، أن رفض رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي؛ بدأ يثير غضب لجنة التخطيط، بالإضافة إلى جماهير النادي.
وأضافت الصحيفة، أن فايلر رفض تعاقد الأهلي مع 3 لاعبين مؤخرا، مكتفيا بالقول: إن "الأهلي يضم أفضل منهم".
ونوهت الصحيفة، إلى أن لجنة التخطيط ترى أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات، خاصة أن فايلر لم يغير موقفه الرافض لعودة أزارو.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك حالة قلق تنتاب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد؛ بسبب رفض فايلر إجراء صفقات جديدة.
يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرا، على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدور المجمعة، بسبب معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد