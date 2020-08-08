صحفية مغربية: أزمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بـ دوري أبطال إفريقيا

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، المدير الفني لفريق الأهلي ، تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي؛ بدأ يثير غضب لجنة التخطيط ، بالإضافة إلى جماهير النادي. وذكرت الصحيفة المغربية، أن رفض رينيه فايلر









وأضافت الصحيفة، أن فايلر رفض تعاقد الأهلي مع 3 لاعبين مؤخرا، مكتفيا بالقول: إن "الأهلي يضم أفضل منهم".





ونوهت الصحيفة، إلى أن لجنة التخطيط ترى أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات، خاصة أن فايلر لم يغير موقفه الرافض لعودة أزارو.





وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك حالة قلق تنتاب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد؛ بسبب رفض فايلر إجراء صفقات جديدة.