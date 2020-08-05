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رياضة

الأهلي يبدأ إجراءات السفر للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد بـ دوري الأبطال

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:15 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
أكـد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الجهاز الإداري لفريق الكرة، بدأ اتصالاته مع السفارة المصرية بالمغرب، من أجل ترتيب كل الأمور، استعدادا لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:"سمير عدلي المدير الإداري المسئول عن إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب، وهو على اتصال دائم بالسفارة المصرية هناك".

وأضاف:"بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف، بدأ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وواصل: "لم يتم تحديد رئيس بعثة الأهلي في المغرب، والكابتن محمود الخطيب لا يتأخر مطلقا عن السفر مع الفريق في أي رحلة خارجية".

وأتم: "مجلس الإدارة سوف يحسم رئيس البعثة وفقا للاختيارات والمعايير الموجودة والظروف المتاحة وقتها".
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