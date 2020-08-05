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رياضة

لإقامة مباراة الوداد على استاد القاهرة.. الأهلي يخاطب وزارة الشباب واتحاد الكرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:15 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
أكـد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تمت مخاطبة مسئولي وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة من أجل إقامة مباراة الوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي يوم 3 أكتوبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "لم نطلب رسميا حضور الجماهير إلي لقاء الأهلي والوداد المغربي، نتابع الموقف دائما مع مؤسسات الدولة سواء وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم".

وأضاف: "الجماهير وجودها في المدرجات بشكل مختلف، كانت البداية هناك إجراءات أمنية، لكن الأمر أصبح من الناحية الصحية، في ظل الإجراءات الاحترازية، وفي حالة الحضور لابد أن يلتزم الجميع بتلك الأمور".

وأكد: "تم تحديد يوم 3 أكتوبر موعدا للقاء الإياب أمام الوداد المغربي، وتم إبلاغ الجميع بذلك".

وواصل: "لدينا مباراة يوم الأحد، وقمنا بمخاطبة اتحاد كرة القدم وهيئة استاد القاهرة لإقامة لقاء الوداد، وهناك تعاون دائم مع اللواء على درويش، وسنخوض يوم الأحد مباراة في الدوري إمام إنبي على استاد القاهرة".

وزاد: "لعبنا آخر مباراة أمام صن داونز في استاد القاهرة وكان الجمهور رائع، والجميع كان ملتزم تماما".

وأتم: "لكن الأمر حاليا مختلف، وسيكون وزارة الصحة لها دور كبير في تعقيم الاستاد وارتداء "الكمامات"، دائما نراهن على وعي جماهير الأهلي".
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