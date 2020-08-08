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رياضة

رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ينعى ضحايا حادث بيروت الأليم

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أرسل الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام برقية تعزية مواساة موجهه لرئيس الاتحاد اللبناني، لرفع الاثقال وبناء الأجسام، والقوة البدنية، السيد حسانين مقلد، والي الشعب اللبناني الشقيق كتب فيها بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن كامل أفراد الشعب المصري، أتقدم من خلال شخصكم الكريم الي جميع الأسر المتضررة والي الشعب اللبناني الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة سائلين الله تعالى أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان.

واستكمل البيان أننا لابد أن نؤكد على صدق مشاعرنا تعاطفًا وتضامنًا مع بلدكم في هذا الظرف العصيب،ومؤكدين وقوفنا الدائم مع الشعب اللبناني الحبيب. 

وفي ختام البيان الإعلامي أننا نرجو من الله عز وجل أن ينعم عليكم بالأمن والطمأنينة والاستقرار.
رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ينعى ضحايا حادث بيروت الأليم
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