أزمة في الوداد قبل موقعة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

يواجه فريق الوداد المغربي أزمة داخل صفوف فريقه قبل خوض لقاء الأهلي، ضمن منافسات نصف مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب مدافعه الأساسي لمدة شهر ونصف.
وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم السبت، أن كومارا سيغيب عن التدريبات قرابة الشهر ونصف نظرًا للإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان الأخيرة والتي انتهت بخسارة الوداد.
وذكرت الصحيفة المغربية، أن رفض رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي؛ بدأ يثير غضب لجنة التخطيط بالإضافة إلى جماهير النادي.
وأضافت الصحيفة، أن فايلر رفض تعاقد الأهلي مع 3 لاعبين مؤخرا، مكتفيا بالقول: إن "الأهلي يضم أفضل منهم".
ونوهت الصحيفة، إلى أن لجنة التخطيط ترى أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات، خاصة أن فايلر لم يغير موقفه الرافض لعودة أزارو.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك حالة قلق تنتاب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد؛ بسبب رفض فايلر إجراء صفقات جديدة.
يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.