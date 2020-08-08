AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان: تحذيرات من استمرار هطول الأمطار وزيادة منسوب مياه النيل الأزرق

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:26 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ــ وحدة الأنذار المبكر، بالسودان، اليوم السبت، ظهور سحب رعدية تؤدي الى هطول أمطار تترواح مابين متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء من ولايات كسلا ، القضارف ، البحر الأحمر ، نهر النيل ، النيل الأزرق ، سنار ، الجزيرة ، الخرطوم، النيل الأبيض ، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، طالبت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة أتخاذ التدابير اللازمة  والقاطنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر، ودعت المواطنين مراعاة وتنظيم الأنشطة حسب الانذار.

ومن جهتها أعلنت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات عن ارتفاع في مناسيب النيل الازرق تبعا لوجود سحب ماطرة ونزول امطار في الهضبة الأثيوبية خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت الادارة أن محطة الخرطوم ظلت مستقرة فوق منسوب الفيضان (16.50متر) بـ 4 سنتيمترات لمدة يومين على التوالي، بينما سجلت محطة  عطبرة 16.02 مترا، وهو أعلى من منسوب الفيضان (15.78م) بـ 24 سم ومن منسوب 1988 بـ 12 سم.

وسجلت محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية اليوم 599 مليون متر مكعب، أقل من تصريف الفيضان البالغ 609 مليون متر مكعب  بـ 10 مليون متر مكعب فقط.

وأشارت إلى أن قطاع الدمازين - الخرطوم سجل ارتفاعا، وقطاع جبل الأولياء - الخرطوم استقرارا، وقطاع  الخرطوم - شندي استقرارا، وقطاع  شندي - عطبرة سيشهد ارتفاعا، وقطاع خشم القربة - عطبرة استقرارا، وقطاع عطبرة - سد مروي يشهد ارتفاعا كبيرا، وقطاع سد مروي - الدبة سيشهد ارتفاعا، وقطاع الدبة - دنقلا سيشهد ارتفاعا.

وناشدت الادارة الجهات المختصة والمواطنين بإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الارواح والممتلكات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: ارتفاع مستوى الأنهار الثلاثة ليس له علاقة بملء سد النهضة

بعد هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية بكثافة.. السودان يحذر مواطنيه

أمطار الهضبة الإثيوبية.. السودان يضع خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع مناسيب النيل الأزرق

تذبذب مناسيب المياه.. كيف أثر ملء خزان سد النهضة على نهر النيل؟

السودان يحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه بالنيل الأزرق

ترشيحاتنا

موافقة مكتوبة على الاستمرار.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد.. تفاصيل

لبنان عند مصر حاجة كبيرة جدا.. سيد علي: يا ريت العالم كان سمع كلام السادات في 76.. فيديو

خارجية أثيوبيا: استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان الإثنين المقبل

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

التعليم العالي تعلن 100 منحة رئاسية دراسية لأوائل الثانوية العامة

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احرصوا على تناوله.. نوع من الفيتامينات يحمي من الدوخة

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

شاهد | الصور الأولى لحفل زفاف هند عبد الحليم