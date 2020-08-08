السودان: تحذيرات من استمرار هطول الأمطار وزيادة منسوب مياه النيل الأزرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ــ وحدة الأنذار المبكر، بالسودان، اليوم السبت، ظهور سحب رعدية تؤدي الى هطول أمطار تترواح مابين متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء من ولايات كسلا ، القضارف ، البحر الأحمر ، نهر النيل ، النيل الأزرق ، سنار ، الجزيرة ، الخرطوم، النيل الأبيض ، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى.





وبحسب وكالة الأنباء السودانية، طالبت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة أتخاذ التدابير اللازمة والقاطنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر، ودعت المواطنين مراعاة وتنظيم الأنشطة حسب الانذار.





ومن جهتها أعلنت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات عن ارتفاع في مناسيب النيل الازرق تبعا لوجود سحب ماطرة ونزول امطار في الهضبة الأثيوبية خلال اليومين الماضيين.





وأوضحت الادارة أن محطة الخرطوم ظلت مستقرة فوق منسوب الفيضان (16.50متر) بـ 4 سنتيمترات لمدة يومين على التوالي، بينما سجلت محطة عطبرة 16.02 مترا، وهو أعلى من منسوب الفيضان (15.78م) بـ 24 سم ومن منسوب 1988 بـ 12 سم.





وسجلت محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية اليوم 599 مليون متر مكعب، أقل من تصريف الفيضان البالغ 609 مليون متر مكعب بـ 10 مليون متر مكعب فقط.





وأشارت إلى أن قطاع الدمازين - الخرطوم سجل ارتفاعا، وقطاع جبل الأولياء - الخرطوم استقرارا، وقطاع الخرطوم - شندي استقرارا، وقطاع شندي - عطبرة سيشهد ارتفاعا، وقطاع خشم القربة - عطبرة استقرارا، وقطاع عطبرة - سد مروي يشهد ارتفاعا كبيرا، وقطاع سد مروي - الدبة سيشهد ارتفاعا، وقطاع الدبة - دنقلا سيشهد ارتفاعا.





وناشدت الادارة الجهات المختصة والمواطنين بإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الارواح والممتلكات.