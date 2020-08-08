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فن

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:45 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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أحمد إبراهيم
احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى كريم قنديل داخل احدى الفيلات. 

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا للعروسة اثناء تجهيزها لحفل الزفاف وهى تضع الرتوش الاخيرة على ملابسها والمكياج الخاص بها. 

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واقتصر الحضور على اهل العروسين وعدد من المقربين بالاضافة الى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى. 

وكانت هند عبد الحليم تمت خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل “الأب الروحى” الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة. 

هند عرض عرض لها مؤخرا الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات”. 

الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، واخراج مصطفى أبو سيف.
الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد
الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد
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