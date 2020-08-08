عندما يجتمع الشيطان والمرأة.. سحر تثأر لشقيقها في جريمة تهز طوخ بالقليوبية

عقب انتهاء مراسم دفن جنازة شقيقها، جلست سحر داخل منزلها تدبر حالها وتفكر فى الثأر من قاتل شقيقها حتى توصلت الى سائق وشقيقه على علاقة به حيث كان المتهمان يقضيان فترة حبسهما احتياطيا في قضايا سابقة مع قاتل شقيقها بسجن مركز قليوب في القليوبية









وعلى الفور اتفقت سحر معهما للثأر من القاتل مقابل 50 ألف جنيه وقامت المتهمة بدفع 5000 جنيه مقدم الاتفاق وجلس المتهمان يخططون تنفيذ جريمتهما ثم قاما باستدراج المجني عليه إلى مخزن أسفل العقار المملوك لوالدهما.





وعقب ذلك قاما بالإجهاز عليه عقب شل حركته وتكميم فمه بلاصق طبي وربطه بحبل بلاستيكي ملفوف حول كامل جسده وساعديه، وكذلك جنزير حديد ملفوف أعلى الحبل ومثبت بجزء من شاسيه سيارة والتخلص من الجثة بإلقائها برشاح مشتهر بطوخ.





حتى عثر الأهالى على الجثة وتم كشف الجريمة وأُلقى القبض على المتهمين وأحيل الثلاثة للنيابة التي أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة.





وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قضت بإحالة أوراق ربة منزل وسائق وشقيقه إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام لهم، لقتلهم سائقا أخذا بالثأر لقيامه بقتل شقيق المتهمة الأولى.