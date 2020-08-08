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حوادث

أرشدوا عن المسروقات.. المتهمون بقتل خفير وإصابة زميلة بمصنع بالعبور يمثلون جريمتهم أمام النيابة

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام فريق من النيابة العامة والمباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية بإصطحاب المتهمين الثلاثة في واقعة مقتل خفير وإصابة زميله بضربهما بمطرقة على رأسيهما أثناء قيامهم بسرقة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة العبور حيث قام المتهمين بتمثيل جريمتهم ودور كل واحدا منهم في الواقعة.
وتبين أن المتهمين شقيقان وسائق وكان أحدهم يعمل في المصنع محل الواقعة وأنه هو صاحب فكرة سرقة بعض محتويات ومعدات المصنع لانه سبق له العمل في اعمال الصيانه داخل المصنع ولعلمه بمنافذه ومواعيد عمل خفراء الحراسه به وهو من خطط لسرقة بعض المعدات من المصنع فعقد العزم على تنفيذ مخططه.

وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين وقاموا بإستقلال سيارة ربع نقل وتمكن أحدهم من دخول المصنع من خلال تسلق سوره الخلفى وتوجه لغرفة الخفير الأول وبحوزته مطرقة حديدية عثر عليها داخل المصنع وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته وإستولى على هاتفه المحمول.

ثم توجه للغرفة الثانية وتعدى على الخفير الثاني بالضرب بالمطرقه أيضا محدثا إصابته وقام بتوثيقه بالحبال، واستولى على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب وعقب ذلك قام بالإستيلاء على بعض المعدات وتحميلها على السيارة وإستقلها صحبة المتهمين الآخرين وهربوا.

وأدلى المتهمان الأخران بنفس إعترفات الأول وارشدوا عن المسروقات وهى عبارة عن 2 هاتف محمول وجهاز لاب توب خاصين بالمجنى عليهما وماكينة لحام وصاروخ تقطيع حديد وكذا السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة ملك شقيق المتهم الثالث.

من ناحية اخرى قررت النيابة تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ على المسروقات والسيارة المستخدمه في الواقعة.

وكان العقيد حمدي النهري مامور قسم العبور تلقى بلاغا من مالك مصنع للمعادن بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم يفيد اكتشافه وجود جثة الخفير المعين لحراسة المصنع داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع وكذا عثوره على الخفير الثانى بغرفة أُخرى موثوق اليدين والقدمين ومصاب بجروح وسرقة بعض المعدات الخاصة بالمصنع ومتعلقات الخفيرين.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى ان وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بالشرقية فتم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية وباستهدافهم تمكن المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم العبور من ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة.
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