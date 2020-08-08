بالأسماء.. تعرف على حركة تنقلات مديري إدارات المرور بالقليوبية

أصدر العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية اليوم الجمعة حركة تنقلات لمديري إدارات المرور في مراكز ومدن المحافظة.

وتضمنت الحركة نقل المقدم سعيد عبدالحليم من مرور قليوب إلى مرور عرب العليقات والرائد هاني حجازي من القناطر إلى مرور شبين القناطر والمقدم صلاح حافظ إلى مرور طوخ والنقيب على النواوي من مرور الخانكة إلى القناطر الخيرية.





وشملت الحركة أيضا نقل المقدم محمد النوتي من مرور العرب إلى رئيس قسم مرور شبرا والنقيب أيمن ابو زيد رئيسا لوحدة مرور قليوب والرائد محمد منتصر لمرور بنها كما تضمنت الحركة تجديد الثقة للرائد صالح أبو غزالة رئيسا لمرور العبور. وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد وجه بتركيب أجهزة تكييف داخل حجز قسم شرطة الخانكة.

جاء ذلك عقب الجولة المفاجئة التي قام بها مدير الأمن لزيارة القسم وفوجئ بارتفاع درجة الحرارة داخل الحجز بشكل يؤثر على المحجوزين.