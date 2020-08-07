مدير أمن القليوبية يوجه بتركيب أجهزة تكييف داخل حجز قسم الخانكة

وجه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية بتركيب أجهزة تكييف داخل حجز قسم شرطة الخانكة.





جاء ذلك عقب الجولة المفاجئة التي قام بها مدير الأمن لزيارة القسم وفوجئ بارتفاع درجة الحرارة داخل الحجز بشكل يؤثر على المحجوزين.





وعلى الفور أمر العربي بتركيب أجهزة تكييف لأول مرة بالقسم لمواجهة درجة الحرارة والحفاظ على سلامة المحجوزين خاصىة مع ارتفاع درجة حرارة الجو.





وأكد مدير الأمن أن توفير أجهزة التكييف بحجوزات الشرطة من شأنها التقليل من معاناة وإحساس المتهمين بحرارة الجو خاصة فى فصل الصيف بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.





وأضاف مدير أمن القليوبية أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والمحجوزين على ذمة القضايا والحفاظ على أرواحهم.