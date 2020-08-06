حبس حداد وشقيقه وسائق قتلوا خفيرا لسرقة مصنع فى القليوبية



وكان مدير امن القليوبية تلقى بلاغا من صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور بوجود خفير خاص معين في حراسة المصنع داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع موثق اليدين والقدمين جثة هامدة وآخر مصاب بجرح في الرأس وسرقة بعض محتويات المصنع ومتعلقات الخفيرين.



وتم تشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية حيث توصلت جهود رجال المباحث أن وراء الواقعة كل من حداد له معلومات جنائية و"شقيقه" عامل و"سائق" وجميعهم من محافظة الشرقية حيث تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق.



واعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الواقعة حيث أكد أحدهم أنه كان يعمل بالمصنع ويعلم مداخله ومخارجه فعقد العزم وبيت النية بعد الاتفاق مع باقي المتهمين على سرقة معدات المصنع من داخله وأنهم هاجموا الخفيرين ولدى مقاومتهم قتلوا المجني عليه الأول وأصابوا الثاني وسرقوا المعدات وهربوا.