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حوادث

حبس حداد وشقيقه وسائق قتلوا خفيرا لسرقة مصنع فى القليوبية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:58 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة العبور في القليوبية بحبس حداد وشقيقه وسائق لقيامهم بقتل خفير خصوصي وإصابة زميله أثناء قيامهم بسرقة متعلقات أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور.

كما امرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الأول والاستعلام عن حالة المصاب الثاني لسؤاله وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

واعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الواقعة حيث أكد أحدهم أنه كان يعمل بالمصنع ويعلم مداخله ومخارجه فعقد العزم وبيت النية بعد الاتفاق مع باقي المتهمين على سرقة معدات المصنع من داخله وأنهم هاجموا الخفيرين ولدى مقاومتهم قتلوا المجني عليه الأول وأصابوا الثاني وسرقوا المعدات وهربوا.

وكان مدير امن القليوبية تلقى بلاغا من صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور بوجود خفير خاص معين في حراسة المصنع داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع موثق اليدين والقدمين جثة هامدة وآخر مصاب بجرح في الرأس وسرقة بعض محتويات المصنع ومتعلقات الخفيرين.

وتم تشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية حيث توصلت جهود رجال المباحث أن وراء الواقعة كل من حداد له معلومات جنائية و"شقيقه" عامل و"سائق" وجميعهم من محافظة الشرقية حيث تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق.
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