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حوادث

للهروب من الحر.. غرق سمكري في نيل القناطر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
لقى سمكري سيارات مصرعه غرقا في نهر النيل بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أثناء الاستحمام للهروب من شدة حرارة الجو.

تلقى العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بلاغا بوجود جثة طافية على نهر النيل خلف كوبري رشيد بمدينة القناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقل العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثة.

وبمناظراتها تبين أنها لشخص يدعى "عادل أ س" 19 سنة سمكري سيارات من منطقة بشتيل بالجيزة ويرتدي شورت أسود وتم نقل الجثة الى المستشفى وتولت التحقيق.
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