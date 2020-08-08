الوضع لا يحتمل.. تيار المستقبل في لبنان يطالب باستقالة جميع المسئولين.. فيديو

قال محمد الأمين القيادي بتيار المستقبل في لبنان، إن صوت الشعب اللبناني يعلو كل شيء، والشعب يرغب في التغيير وهذا ما نريده.





وأضاف محمد الأمين في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "الوضع في لبنان لا يحتمل والفساد في كل مكان".





وتابع محمد الامين: "الشعب اللبناني يطالب باستقالة الجميع ونرغب في استقالة جميع المسؤولين والدعوة إلى انتخابات مبكرة كي يأتي نواب جدد في مجلس النواب لتشكيل حكومة وطنية".





واكمل محمد الامين: "استقالة سعد الحريري منذ شهور جاء استجابة إلى مطالب الشعب اللبناني".



