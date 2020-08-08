رئيس حكومة لبنان الأسبق: طالبنا بهيئة مستقلة للتحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق، أن الشعب اللبنانى طالب بهيئة مستقلة تحت مظلة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية للتحقيق فى حادث مرفأ بيروت.





وأكد، السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، ضرورة تنفيذ كافة مطالب الشعب اللبنانى، حتى لا يتم الانزلاق إلى ما هو أخطر مما يحدث الآن.





وأكد رئيس وزراء لبنان السابق ان لا احد يقبل بما يفعله حزب الله حيث يحاول مناهضة السلطة اللبنانية.



