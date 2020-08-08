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رئيس حكومة لبنان الأسبق: طالبنا بهيئة مستقلة للتحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق، أن الشعب اللبنانى طالب بهيئة مستقلة تحت مظلة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية للتحقيق فى حادث مرفأ بيروت.

وأكد، السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، ضرورة تنفيذ كافة مطالب الشعب اللبنانى، حتى لا يتم الانزلاق إلى ما هو أخطر مما يحدث الآن. 

وأكد رئيس وزراء لبنان السابق ان لا احد يقبل بما يفعله حزب الله حيث يحاول مناهضة السلطة اللبنانية.

وأعرب فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، عن تقدير بلاده للجهود المصرية وما توليه من أهمية؛ لعودة الاستقرار إلى لبنان.

وكان حسن دياب رئيس الوزراء اللبناني، قال أن كارثة انفجار مرفأ بيروت تركت آثار مدمرة وخسائر بشرية من شهداء وجرحى، أيضا خسائر اقتصادية ، وآثار نفسية ضخمة معقبا:" وعدت الشعب بعدم مرور هذه الكارثة دون معاقبة المسؤولين عنها".


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