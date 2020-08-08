إنتاج مستقبل وطن ... أغنية فلكورية للمشاركة بانتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

أنتج حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن والدكتورة دينا عبد الكريم، أمين إعلام الحزب، والدكتورة نجلاء فريد، أمين العلاقات العامة بالحزب، أغنية فلكورية شعبية لحث مواطني الوادي الجديد ، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ودعم مرشحي الحزب بالمحافظة.





أكد الإذاعي محمد بدر الدين، أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم السبت، في بيان إعلامي، أن الأغنية جرى نشرها عبر صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بهدف دعوة وحث المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، كما دعت الأغنية الناخبين من أبناء الواحات للتصويت للقائمة الوطنية من أجل مصر التي تجمع العديد من الأحزاب.

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أضاف محمد، أن الأغنية كلمات وألحان المطرب الشعبي الواحاتى صبري عبد الرحمن من أبناء مركز باريس، وتوزيع عمرو كوتة، ومونتاج أبو زيد أبو القاسم، حيث إن الأغنية توضح أن حق المشاركة يعد من الحقوق الأساسية للمواطن وهو من الحقوق التي كفلها الدستور.





أوضح أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن أمانة الحزب حاليا تكثف الدعاية الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود لاستكمال مسار التنمية وأن يبدأ كل فرد بنفسه.





وأشار محمد، إلى أن الحزب حاليا يركز على توعية المواطن الواحاتى بدور مجلس الشيوخ في الحياة السياسية من خلال تكثيف اللقاءات الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، وضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.





يذكر أن القائمة الموحدة تتضمن أحزاب مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والإصلاح والتنمية، والتجمع، والشعب، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، الحركة الوطنية المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الحرية المصري، وحزب المؤتمر.





وكان أطلق شباب حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع مجموعة من النشطاء بالمحافظة، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان" الوادي الجديد الأعلى تصويت"، وذلك للتعبير عن حرصهم على المشاركة السياسية.



