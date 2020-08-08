القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى صدى البلد بعد انقطاع المياه بقرية أفيش بالدقهلية







أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى التى نشرها موقع "صدى البلد" تحت عنوان " انقطاع المياه بقرية أفيش بالدقهلية"

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أفادت يتم تغذية كلًا من قرى أفنيش، وميت عباد، وكفر الدكروري من مرفق مياه طلخا من خط مياه قطر ١٢ بوصة، بالإضافة إلى خط مياه قطر ٦ بوصة من محطة مياه بانوب النقالي، ونظرًا لزيادة الاستهلاك عن معدلاتها الطبيعية قبل عيد الأضحي، وأثناءه؛ فإن الضغوط تقل عن معدلها الطبيعي، مما يؤثر على بعض الأماكن بالقرى المذكورة.



وتابعت "تقوم الشركة بتقديم حل مؤقت لحل الأزمة باستخدام سيارات المياه النقية، لحين استقرار الضغوط، وحتى يتم تشغيل محطة ميت عباد الجديدة (بنظام الترشيح الفائق) تصرف ٦٠ل/ث، والجاري إنهاء أعمالها بمعرفة الجهات التنفيذية المختصة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفر الشركة سيارات المياه النقية .



وكانت الشكوي كالتالي:

أرسل المواطن عبدالحكيم مصطفى شكوى لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد يشكو انقطاع المياه بشكل يومي عن قرية أفنيش.



وقال في شكواه " المياه تنقطع بشكل يومي عن قرية أفنيش مركز نبروه محافظة الدقهليه ويتواصل انقطاعها لثلاث ساعات يوميه مما يسبب الضيق لأهالي القرية"



وطالب المسؤلين بحل تلك المشكله لأنها تحدث في هذه القرية والقرى المحيطه بها منذ زمن بعيد.



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