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اقتصاد

المركزي: 2.002 تريليون جنيه أرصدة القروض الموجهة لعملاء البنوك إبريل الماضي

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:13 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

ارتفعت أرصدة  الإقراض المقدمة لعملاء البنوك في إبريل الماضي إلي 2.1 تريليون جنيه مقابل 2.002 تريليون جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه في فبراير السابق.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة القروض الموجهة للعملاء من الحكومة نحو 636.7 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 583.84 مليار جنيه في مارس 2020 ومقارنة بـ 519.2 مليار جنيه في فبراير الماضي.

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وصلت القروض الموجهة للحكومة بالعملة المحلية نحو 393 مليار جنيه مقابل 342.511 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ288.321 مليار جنيه في فبراير 2020.

بلغت القروض بالعملة الأجنبية نحو 246.714 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل  241.32 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ230.9 مليار جنيه في فبراير 2020.

ووصلت جملة القروض الموجهة لعملاء غير الحكومة نحو 1.5 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 1.41 تريليون جنيه في مارس 2020 ومقارنة بـ1.4 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام.
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