أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

روى أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس مباراة القمة في موسم 1998 -1999، والبطاقة الحمراء الشهيرة التي اُشهرت في وجهه من قبل الحكم الفرنسي باتا.
وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الخطأ كان الأول في المباراة وبعد 3 دقائق فقط من انطلاقها والمخالفة لم تكن تستدعي طردي".
وواصل:" شعرت بأن الأمور مقصودة، فليس من الطبيعي أن مباراة قمة ينتظرها الوطن العربي ويقوم الحكم باشهار البطاقة الحمراء في وجهي بعد أول 3 دقائق من عمرها".
وأكد أيمن عبد العزيز أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استطاع إعادة التوازن بين الأهلي والزمالك من جديد .
وأوضح أن مرتضي منصور استطاع إعادة نادي الزمالك إلي مكانته الطبيعية من جديد خلال فترة توليه قيادة النادي .