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رياضة

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:38 م
ايمن عبد العزيز
ايمن عبد العزيز
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حسام الحارتي

روى أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس ‏مباراة القمة في موسم 1998 -1999، والبطاقة الحمراء الشهيرة التي ‏اُشهرت في وجهه من قبل الحكم الفرنسي باتا.‏

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" الخطأ كان الأول في المباراة وبعد 3 دقائق ‏فقط من انطلاقها والمخالفة لم تكن تستدعي طردي".‏

وواصل:" شعرت بأن الأمور مقصودة، فليس من الطبيعي أن مباراة قمة ‏ينتظرها الوطن العربي ويقوم الحكم باشهار البطاقة الحمراء في وجهي ‏بعد أول 3 دقائق من عمرها".


وأكد أيمن عبد العزيز أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استطاع إعادة التوازن بين الأهلي والزمالك من جديد .

وأوضح أن مرتضي منصور استطاع إعادة نادي الزمالك إلي مكانته الطبيعية من جديد خلال فترة توليه قيادة النادي .
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