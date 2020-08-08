أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏





روى أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس ‏مباراة القمة في موسم 1998 -1999، والبطاقة الحمراء الشهيرة التي ‏اُشهرت في وجهه من قبل الحكم الفرنسي باتا.‏





وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" الخطأ كان الأول في المباراة وبعد 3 دقائق ‏فقط من انطلاقها والمخالفة لم تكن تستدعي طردي".‏





وواصل:" شعرت بأن الأمور مقصودة، فليس من الطبيعي أن مباراة قمة ‏ينتظرها الوطن العربي ويقوم الحكم باشهار البطاقة الحمراء في وجهي ‏بعد أول 3 دقائق من عمرها".









وأكد أيمن عبد العزيز أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استطاع إعادة التوازن بين الأهلي والزمالك من جديد .





وأوضح أن مرتضي منصور استطاع إعادة نادي الزمالك إلي مكانته الطبيعية من جديد خلال فترة توليه قيادة النادي .